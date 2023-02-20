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أمريكا تخصص 100 مليون دولار إضافية لضحايا زلزال فبراير في سوريا وتركيا

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أ ش أ
10:32 ص | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ الولايات المتحدة قررت تخصيص 100 مليون دولار إضافية، لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقال بلينكن، خلال إشرافه على نقل المساعدات إلى قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا، حسب ما أفادت قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ أموال المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع.

بلينكن:أموال المساعدات ستكون متوفرة بشكل سريع

وأضاف أنّ واشنطن سحبت هذه المساعدات والأموال من صندوق الطوارئ والهجرة، وكذلك من صندوق المساعدات الإنسانية التابع لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وستكون متوفرة بشكل سريع.

وكان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أشاد أمس بعمل فرق الإنقاذ الأمريكية في المساعدة على الاستجابة للزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، معربا عن شكره لهم، ومؤكدا عزم الولايات المتحدة على الاستمرار في تقديم المساعدة لتركيا وسوريا.

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بقلم أ ش أ