أستاذ علم زلزال: يصعب التنبؤ بوقت انتهاء الهزات الارتدادية في سوريا وتركيا

توقع الدكتور نجيب أبوكركي، أستاذ علم الزلزال بالجامعة الأردنية، استمرار الهزات الإرتدادية للزلزال بكل من تركيا وسوريا لمدة أسابيع، مع تناقص أعدادها وقوتها وتباعد فترات حدوثها، مشيرًا إلى أنّه يصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق لانتهاء تلك التوابع الزلزالية، موضحًا أنّ نظرية «هارب» متداولة منذ فترة، ولكن لا يوجد معلومات دقيقة حول سبب حدوث تلك الزلزال، فهل هو طبيعي أم حادث بفعل فاعل؟.

تناقص أعداد وقوة التوابع الزلزالية

وأضاف «أبو كركي»، خلال حواره عبر «سكايب» على قناة «اكسترا نيوز»، أننا نشهد تناقص أعداد وقوة التوابع الزلزالية، وتباعد فترات حدوثها ولكن هذا ليس بشكل منتظم بنسبة 100%، لأنه من الممكن وجود بعض النتوءات في هذا الخط الزلزالي، مشيرا إلى أنّ المنطقة التي تم تفريغ الضغوط بها تحتاج إلى وقت لمراكمة ضغوط جديدة، لذلك تكون المناطق المهددة بحدوث زلزال هي المناطق التي تقع على نفس الصدع ولم تتصدع حتى الآن، أي التي تبعد عن الزلزال عشرات الكيلومترات لأخره مثلما حدث في شمال الأناضول.

حدوث زلزال بمصر شائعات

وأشار أستاذ علم الزلزال بالجامعة الأردنية، إلى أنّ المنطقة التي تشهد زلزال لا يحدث بها زلازل أخرى بل توابع فقط، ولكن قد تستمر لشهور أو سنوات، ردًا على الشائعات التي تشير إلى حدوث زلزال بمصر والأردن وفلسطين، قائلًا «هذا أمر مستعبد إلى حد ما، فعلى ماذا بنيت تلك وجهة النظر؟».