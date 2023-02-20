زلزال تركيا الجديد على عمق 10 كيلومترات.. واستغاثات من تحت الأنقاض

ذكرت مصادر تركية، أن انقطاع الكهرباء في إسكندرون وانهيار بعض المباني جراء الزلزال الأخير، فيما تم إخلاء مبنى إدارة الكوارث التركية في هطاي بعد الزلزال الأخير، وقد أشار عمدة هطاي إلى أن بعض المباني انهارت وهناك بعض الأشخاص تحت الأنقاض ويتم تلقي استغاثات منهم.

فيما المرصد السوري بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أن هناك حالة من الهلع بين المواطنين وخروجهم إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الأخيرة، وذكر مركز أبحاث الزلازل في البوسفور أن هناك تسجيل 10 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزالين بهطاي التركية.

فيما يشهد لبنان ازدحاما مروريا عقب هروب المواطنين للشوارع جراء الهزة، في الوقت الذي ذكر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، أن زلزال هاتاي كان على عمق 10 كيلومترات.