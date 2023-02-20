انهيار المقابر في عدة مناطق بسبب زلزال تركيا (صور)

انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت حجم الضرر الكبير الذي سببه الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، قبل أسبوعين، في مدافن بمدينة أنطاكيا التركية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

تضرر المقابر في مدن تركية

وأظهرت الصور التي بثتها أيضا وسائل إعلام تركية، انهيار وتحطم بعض المقابر في أنطاكيا، فيما تضررت المقابر بشكل كبير في كهرمان مرعش وإصلاحية، على الطريق المؤدي إلى ولاية غازي عنتاب الواقعة في وسط تركيا.

انتهاء عمليات البحث عن ناجين في تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات التركية أنه تم انتهاء معظم عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال، باستثناء ولايتي «كهرمان مرعش» التي كانت مركز وقوع الزلزال، و«هاتاي» التي تضررا كثيرا، وذلك وسط تقلص الآمال في العثور على ناجين على قيد الحياة.

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن الحصيلة غير النهائية لضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر ارتفعت إلى أكثر من 46 ألف قتيل، بينهم 41 ألفا في تركيا، وإصابة ما يقرب من 108 آلاف، إلى جانب عشرات آلاف الأبنية المنهارة في البلدين، بحسب ما ذكرت قناة «العربية»، أمس الأحد.