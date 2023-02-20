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عاجل.. إنقاذ أكثر من 114 ألف شخص من تحت أنقاض زلزال تركيا

كتب:

أسماء العيسوي
06:05 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، أنه تم إنقاذ أكثر من 114 ألف شخص من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي جنوب تركيا، يوم 6 فبراير الجاري. 

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب تركيا مجددا 

وكان زلزال عنيف بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، قبل أسبوعين، مخلفا مصرع أكثر من 46 ألف قتيل حتى الآن، بينهم 41 ألفا و156 في تركيا، وإصابة ما يقرب نت 108 آلاف آخرين في البلدين، فضلا عن عشرات آلاف المشردين والأبنية. 

كما ضرب زلزال آخر بقوة 4.7 درجة مدينة ملاطية الواقعة في شرق تركيا، أمس الأحد، فيما أعلنت إدارة الكوارث التركية، أن 6040 هزة ارتدادية ضربت جنوبي البلاد، منذ وقوع زلزال 6 فبراير الحالي. 

 

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بقلم أسماء العيسوي