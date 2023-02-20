عاجل.. انتشال عائلة سورية من تحت الأنقاض وانهيار جزئي للمباني في تركيا

ذكرت قناة «العربية» الإخبارية، أن هناك ارتفاعا في مستوى سطح البحر بإسكندرون في تركيا جراء الزلزال الأخير، في الوقت الذي انتشلت فيه عائلة سورية من تحت الأنقاض في هطاي بتركيا.

انهيار جزئي للمباني

وقال حاكم غازي عنتاب التركية، إنّ هناك انهيارا جزئيًا لمبانٍ كانت آيلة للسقوط جراء الزلزال الأخير.

ووقع زلزال بسوريا وتركيا في ارتدادات جديدة عقب الضربة الأولى التي وقعت في 6 فبراير الماضي، وسط وصول عدد الإصابات والوفيات إلى أكثر من 50 ألف شخص.