رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

16 هزة أرضية جديدة في تركيا وتحذير المواطنين من الاقتراب من الشواطئ

كتب:

عمرو حسني
08:41 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

حذرت هيئة الكوارث التركية من ارتفاع مستوى سطح البحر، وطلبت مدينة مرسين التركية من المواطنين الابتعاد عن السواحل، بسبب الزلزال الأخير خشية حدوث تسونامي.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أنّ السلطات التركية سجلت 16 هزة ارتدادية جراء الزلزال الأخير في هطاي، ووقع قبل قليل زلزال في سوريا وتركيا وشعر به سكان فلسطين ولبنان وسط تخوفات من وجود ارتدادات جديدة تؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات والقتلى التي اقتربت حتى الآن من الـ50 ألف ضحية.

اقرأ المزيد:

أستاذ علم زلزال: يصعب التنبؤ بوقت انتهاء الهزات الارتدادية في سوريا وتركيا

أمريكا تخصص 100 مليون دولار إضافية لضحايا زلزال فبراير في سوريا وتركيا

  الأمم المتحدة: تضرر نحو 133 ألف امرأة حامل جراء زلزال سوريا

صورة تجسد براءة الأطفال رغم زلزال سوريا.. ابتسامة البائع الصغير تلفت الانتباه

سيرين عبد النور تدعم متضرري زلزال سوريا بـ500 علبة حليب للأطفال
بقلم عمرو حسني