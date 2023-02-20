16 هزة أرضية جديدة في تركيا وتحذير المواطنين من الاقتراب من الشواطئ

حذرت هيئة الكوارث التركية من ارتفاع مستوى سطح البحر، وطلبت مدينة مرسين التركية من المواطنين الابتعاد عن السواحل، بسبب الزلزال الأخير خشية حدوث تسونامي.

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم، أنّ السلطات التركية سجلت 16 هزة ارتدادية جراء الزلزال الأخير في هطاي، ووقع قبل قليل زلزال في سوريا وتركيا وشعر به سكان فلسطين ولبنان وسط تخوفات من وجود ارتدادات جديدة تؤدي إلى زيادة في أعداد الوفيات والقتلى التي اقتربت حتى الآن من الـ50 ألف ضحية.