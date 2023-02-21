6 معلومات عن الفنانة الراحلة نيللي مظلوم في ذكرى وفاتها.. والدها إيطالي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة والراقصة اليونانية نيللي مظلوم، التى رحلت عن عالمنا في نفس اليوم من 10 أعوام بالتحديد في الحادي والعشرين من شهر فبراير عام 2003.

ترصد «الوطن» في هذا التقرير، عددا من المعلومات عن الفنانة الراحلة.

- نيللي مظلوم من مواليد عام 1925 في محافظة الإسكندرية أثناء مكوث عدد كبير من الأسر اليونانية في مصر.

- والدها إيطالي من نابولي ووالدتها يونانية من آسيا الصغرى، أسس والدها معرض مجوهرات وكانت والدتها عازفة بيانو، كانت العائلة تملك فندقا في شارع مسرح ألامبرا.

- من أشهر أدوارها شخصية لاتانيا في فيلم ابن حميدو وشخصية راشيل في فيلم «فاطمة وماريكا وراشيل».

- عاشت نيللي مظلوم طيلة عمرها تعاني من شلل فى ساقها ولكنها تغلبت عليه حين ما تغلبت الرقص والباليه.

نيللي مظلوم عملت مع الفنانة بديعة مصابني

- رقصت نيللي في أوبرا كازينو الشهير، الذي كانت تديره الفنانة الكبيرة بديعة مصابني.

- أول ظهور فني لها كان عمرها 10 سنوات ظهرت في فيلم «اللاجئة»، وهو فيلم باللغة اليونانية بطولة صوفيا ڤمبو.