وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب مصر للشباب.. وفيتوريا وجهاز المنتخب الأول يدعمون شباب الفراعنة

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بزيارة لمعسكر منتخب مصر للشباب لمؤازرة الفريق قبل المواجهة المرتقبة مع المنتخب النيجيري الأربعاء المقبل، وذلك فى منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

حضر اللقاء، محمود جابر المدير الفني للمنتخب والجهاز الفني والإداري للفريق، وأعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم، اللواء حلمي مشهور عضو الاتحاد، والكابتن حازم إمام، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة.

حث وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب المصري للشباب على بذل قصارى جهدهم من أجل التأهل للمرحلة التالية والفوز بالبطولة المؤهلة بدورها إلي بطولة كأس العالم في دولة إندونيسيا فى الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبل.

ولفت وزير الرياضة إلى تعاون الوزارة مع اتحاد كرة القدم لتحقيق التطور المنشود على مستوى المنتخبات الوطنية، والظهور في أفضل صورة بمختلف المنافسات المقبلة، وإسعاد الجماهير المصرية التي تنتظر المزيد من لاعبى منتخبات كرة القدم في قادم البطولات.

من جانبه، وعد المدير الفني للمنتخب المصري للشباب، بتجاوز مرحلة المجموعات والصعود وبذل قصارى الجهد.

وقام، اليوم، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم روي فيتوريا، بمؤازرة شباب الفراعنة، مطالبًا إياهم أن يلعبوا من أجل صناعة التاريخ.

ويقع المنتخب المصري فى المجموعة الأولى مع السنغال ونيجيريا وموزمبيق، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الكونغو وأوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في حين يتنافس فى المجموعة الثالثة بنين وزامبيا وجامبيا وتونس.