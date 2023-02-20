وزارة الرياضة تعلن عن وظائف شاغرة للشباب.. اعرف الشروط

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وظائف شاغرة، للشباب بمجال خدمة العملاء في إطار حرصها الدائم على توفير فرص عمل للشباب والعديد من البرامج التدريبية المختلفة التي تساعد على صقل مهاراتهم وخبراتهم، وتحسين فرص معيشتهم.

تقدم «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة بخدمة العملاء، لدى شركة اتصال إنترناشونال، وفقاً لوزارة الشباب والرياضة.

شروط وظائف خدمة العملاء

وأضافت الشباب والرياضة، أن شركة اتصال إنترناشونال، يوجد بها وظائف شاغرة، وتطلب للتعيين في مجال خدمة العملاء «فوري»، للرد على المكالمات الواردة من العملاء وحل جميع الاستفسارات والطلبات والشكاوى الواردة عبر الهاتف وبالشروط الآتية:

- أن يكون المتقدم خريج أحد الكليات بمؤهل عال.

- لا يشترط وجود الخبرة بالمتقدم إلى وظائف خدمة العملاء.

- أقصى حد للسن 28 عاما.

المهارات اللازم توافرها للمتقدم لوظيفة خدمة العملاء

- مهارات تواصل جيدة.

- التعامل مع الضغط.

- السرعة والكفاءة.

مميزات وحقوق وظائف خدمة العملاء

وأوضحت الشباب والرياضة، أن الوظائف الشاغرة، بمجال خدمة العملاء بشركة اتصال إنترناشونال، بها عدد من المميزات والحقوق المختلفة، إذ يكون الراتب 3300 جنيه، وتدريب مدفوع بقيمة 1750 جنيهاً، وحوافز شهرية، و9 ساعات عمل، وشيفتات متغيرة، ويومين إجازة أسبوعياً، وتأمينات اجتماعية.

كيفية الالتحاق بوظائف خدمة العملاء بشركة اتصال انترناشونال

يمكن الالتحاق بوظائف أسواق خدمة العملاء، من خلال ملء الاستمارة التالية من هنا، وكتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه»، أو التسجيل في استمارة توظيف مصر من هنا.