وزارة الرياضة تستهدف تهيئة الأجواء لجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمار الرياضى من المؤسسات المصرية

تؤكد وزارة الشباب والرياضة علي دعمها الكامل وحرصها على رعاية كافة المبادرات والمشروعات الخاصة بالاستثمارات الرياضية وتدعم القطاع الخاص في التصنيع الرياضي بكافة مشتملاته، كما حدث في مصنع النجيل الصناعي والمقام من خلال التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والإنتاج الحربي والقطاع الخاص، وكذا الطرح الاستثماري بمراكز الشباب في أنحاء الجمهورية.

كما تؤكد وزارة الشباب والرياضة علي دعمها لكافة الأفكار والمبادرات التي تخدم القطاع الاستثماري وتدعم الصناعات الرياضية من خلال افساح المجال أمام القطاع الخاص مع الإشراف عليه وعدم اقتصار الصناعات الرياضية على القطاع الحكومي.وتؤكد الوزارة ترحيبها الكامل بالتوسع فى التعاون ورعاية الشركات المحلية والأجنبية فى مجال الاستثمارات الرياضية ومنها ما تم مؤخرا من إنشاء مصنع الكرات وسيتم أيضا استكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء ودعم ورعاية مصنع آخر بالتعاون مع مختلف الشركاء من رواد الصناعات الرياضية فى مصر بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأجنبية.

ولا تستهدف الوزارة الاستحواذ على الاستثمارات الرياضية بل هى معنية بالأساس بتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتشجيع الاستثمارات الرياضية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم الاستفادة منها.

وترحب وزارة الشباب والرياضة بوجود مصنعاً للكرات بعد إنشاء مصنع الأسيوطي لصناعة كرة "tempo”، والتي تُعد أول كرة قدم في مصر والشرق الأوسط معتمدة من قبل الاتحاد الدولي.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الرياضة تمثل صناعة قوية في العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية في حياة الشعوب، مشيرا أن حجم الاستثمارات في صناعة الرياضة في العالم زادت زيادة بالغة في الآونة الأخيرة، حيث بدأت في المساهمة في الدخل القومي بجانب الصناعات الأخرى.