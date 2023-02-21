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تفاصيل تربع فريق الهوكي رجال بالشرقية على عرش اللعبة في أفريقيا.. حصد 26 بطولة

كتب:

نرمين عفيفي
10:46 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
فريق هوكي رجال

فريق هوكي رجال

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرًا بعنوان «للمرة الـ 26 .. فريق الهوكي رجال بنادي الشرقية توج ببطولة إفريقيا».

تألق كبير حققه فريق هوكي الشرقية الذي فاز ببطولة الأندية الإفريقية للمرة السادسة والعشرين في تاريخه من أصل 32 بطولة، وبذلك يتصدر عرش اللعبة بالقارة السمراء بتلك الأرقام.

تمكن منتخب هوكي الشرقية من الفوز على فريق من غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين

البطولة الثانية والثلاثون أقيمت في دولة كينيا وشارك فيها 12 فريقا، وتمكن منتخب هوكي الشرقية من الفوز على فريق من غانا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أول بطولة أفريقية في تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019

ويعد فريق هوكي الشرقية حامل اللقب التاريخي للبطولة كما أنه سجل أرقاما قياسية في موسوعة جينيس العالمية بالفوز ببطولة أفريقيا 26 مرة منذ عام 1988م، إضافة إلى فوز الفريق ببطولات الدوري والكأس والسوبر على الصعيد المحلي بجانب فوز الفريق الأول لهوكي السيدات بأول بطولة أفريقية في تاريخ الرياضة المصرية النسائية عام 2019.

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بقلم نرمين عفيفي