محافظ الشرقية: تنظيم احتفالية لتكريم فريق الهوكي الفائز ببطولة أفريقيا

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي فريق الهوكي بنادي الشرقية والجهاز الفني والإداري لحصولهم على لقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بنيروبي عاصمة دولة كينيا، وحصد المركز الأول على حساب فريق اكسشيكرز الغاني بنتيجة 4-2.

ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي

وأعرب محافظ الشرقية عن فخره واعتزازه بفريق الشرقية للهوكي المتوج ببطولة أفريقيا، الذي استطاع أن يرفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية مسجلا اسمه بأحرف من نور في تاريخ رياضة لعبة الهوكي، مشيراً إلى أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلى الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي لتصبح رياضة الهوكي مصدر البهجة والسعادة للشراقوة.

تنظيم احتفالية تكريم لفريق الشرقية للهوكي

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية لتكريم فريق الشرقية للهوكي باعتباره مصدر السعادة والبهجة، ولتربعه على عرش القارة السمراء ولمواصلة تميزه في اللعبة وحصد البطولات على الصعيدين القاري والعالمي.

أهدى لاعبو فريق هوكي الشرقية أبطال أفريقيا كأس البطولة لمحافظ الشرقية تقديرا لدعمه المتواصل للنادي من أجل اعدادهم اعداداً جيداً لحصد البطولات والميداليات.

كما قدم الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية الرياضي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الشكر والتقدير والامتنان لوزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية على اهتمامهم البالغ بتذليل كافة العقبات أمام الفريق لتحقيق البطولات وكذلك متابعة أحوال الفريق أولا بأول خلال البطولة.

وكان الدكتور أشرف صبحي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبلا فريق الشرقية للهوكي بمطار القاهرة الدولي قادماً من دولة كينيا بعد فوزه بكأس البطولة الأفريقية للأندية.

وحضر حفل الاستقبال الدكتور حمدي مرزوق رئيس مجلس إدارة نادي الشرقية وأعضاء مجلس إدارة النادي والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأبناء المحافظة الذين حرصوا على الترحاب بالأبطال الذين رفعوا اسم مصر عاليا.