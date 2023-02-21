رئيس بعثة «هوكي الشرقية»: دخلنا موسوعة جينيس واعتدنا على البطولات

كشف الدكتور خالد بيومي رئيس بعثة هوكي الشرقية وأمين صندوق النادي، تفاصيل تتويج النادي ببطولة أفريقيا، موضحًا: «أصحاب الإنجاز هم اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي، كانوا ملتزمين ومنضبطين للغاية».

نسبة فوزنا بالبطولة قبل أن تبدأ كانت 50%

وأضاف رئيس بعثة هوكي الشرقية وأمين صندوق النادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نسبة فوزنا بالبطولة قبل أن تبدأ 50%، لكن التزام اللاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي جعلنا ندخل في أجواء البطولة بسرعة».

وتابع رئيس بعثة هوكي الشرقية وأمين صندوق النادي: «اللاعبون كانوا عامل السحر في الوصول إلى منصة التتويج، فريق الشرقية حقق 25 بطولة متتالية، وهذه هي البطولة رقم 26، ودخلنا موسوعة جينيس العالمية بعد تحقيق رقم قياسي وهو الفوز بـ10 بطولات متتالية وهو ما لم يحدث في أي فريق جماعي بأي لعبة أخرى».

الفريق معتاد على البطولات

وأكد رئيس بعثة هوكي الشرقية وأمين صندوق النادي: «الفريق معتاد على البطولات، وكانوا على قدر المسؤولية، واجهنا صعوبة مالية بالغة في السفر، لكن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ذلل العقبات، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال ومحبي الفريق، ساعدونا كي نتجاوز الأزمة ونصل بفريقنا إلى كينيا».