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العراق يتأثر بزلزال تركيا.. ومراسلة قناة القاهرة الإخبارية: لا أضرار بشرية أو مادية

كتب:

هانى حسن
02:43 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد

هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، إنّ الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أثر على العراق، خاصة إقليم كردستان القريب إلى منطقة هطاي التركية.

وأضافت التميمي، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «ضربت الهزات العديد من المحافظات العراقية منها صلاح الدين وبابل، وهذه الهزات أصابت المواطنين بالهلع والخوف وخصوصا في إقليم كردستان كونها قريبة من الحدود التركية، وهناك الكثير من المواطنين تركوا المباني والمجمعات السكنية ونزلوا إلى الشوارع تحسبا لحدوث أي هزة جديدة تضرب المنطقة».

الخوف من الزلزال

وتابعت: «الخوف الذي أصاب المواطنين ناتج عن احتمالية أن تأتي هزة أكبر بمنطقتي أربيل وكردستان، كما أنّ وزارة الخارجية طمأنت المواطنين من أنّه لا توجد أي أضرار مادية ولا بشرية في الإقليم أو المناطق التي شعر بها المواطنون العراقيون بهذه الهزة».

إسعاف المصابين بحلب في الزلزال

وأكملت: «أمس كان هناك مساعدات في الصباح الباكر أتت إلى سوريا ودخلت عن طريق العراق، وفرق إغاثة وتم مدهم بجميع المستلزمات الإنسانية، كما جرى إسعاف المصابين بحلب في الزلزال الأخير، ووزارة الخارجية العراقية أكدت أنّها تجري اتصالات حثيثة للاطمئنان على الجالية العراقية بسوريا وتركيا».

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بقلم هانى حسن