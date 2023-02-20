مراسل قناة القاهرة الإخبارية لـ إيمان الحصري: تسجيل 8 ضحايا بتركيا جراء الزلزال الأخير

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية في تركيا، إن زلزالين ضربا منطقة هاتاي التركية، وجرى تسجيل الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، والثاني بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر.

ورود 28 بلاغا من قبل الضحايا

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بحسب المعلومات الأولية فهناك الكثير من المباني التي تهدمت وبحسب البيانات التي أعلن عنها نائب رئيس الجمهورية هناك 28 بلاغا من قبل الضحايا والمصابين، وتم تسجيل 8 ضحايا حتى الآن.

أنباء عن انهيار مبانٍ

واستطرد: «هناك العديد من الأنباء عن وجود أبنية انهارت اليوم بعد تصدعها بفعل الزلزال الأول الذي ضرب منطقة كهرمان مرعش في 6 فبراير».

وأوضح أنه خلال الدقائق والساعات المقبلة ستتضح الصورة أكثر حول عدد الضحايا والمصابين جراء الزلزال الأخير.