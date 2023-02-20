مؤسس فريق الإنقاذ الأردني لقناة «القاهرة الإخبارية»: نعيش عصرا من الكوارث لا يمكن مواجهتها

قال منذر حماد، مؤسس فريق البحث والإنقاذ الأردني، إننا نعيش عصر كوارث، والكوارث لا يمكن لأي إنسان على وجه البشرية أن يقف في وجهها ويمنع حدوثها حتى العلم، بالرغم من التقدم التكنولوجي والعلمي فإن العلم عاجزا عن منع حدوث الكوارث من حيث معرفة متى سيكون الزلزال وأين وكيف سيضرب؟.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «يجب علينا كبشر أن نتأقلم مع الكوارث الطبيعية، وكل ما نستطيع أن نفعله هو التقليل من الآثار الناجمة عن الكوارث من خلال التخطيط قبل وأثناء وبعد الكارثة».

تأخرت عمليات البحث والإنقاذ في سوريا

وتابع: «حجم الدمار الذي حدث في تركيا وسوريا كبير جدا، فزلزال بقوة 7.8 على مقياس ريختر قوي وكبير للغاية، وترك أثرا مأساويا في الأرواح وخسائر اقتصادية، كما أن إعادة الحياة لطبيعتها وبناء الاقتصاد بعد الكارثة متفاوت من دولة إلى أخرى، فتركيا اقتصادها قوي تستطيع أن تعيد الحياة خلال فترة بسيطة وتستطيع أن تعيد المشردين إلى بيوتهم في خلال عام أو عام ونصف، إلا أن الأمر في سوريا مختلف تماما، فتأخرت عمليات البحث والإنقاذ وتقديم المساعدات بسبب إغلاق المعابر ولم تدخل المساعدات إلا بعد أيام، لذلك الوضع في سوريا يتطلب سنوات طويلة لكي يعود كما كان في السابق».