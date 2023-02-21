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بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية

كتب:

نرمين عفيفي
11:02 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية، وسط مراسم رسمية.

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