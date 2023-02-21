بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية كتب: نرمين عفيفي 11:02 ص | الثلاثاء 21 فبراير 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس أوزبكستان بقصر الاتحادية، وسط مراسم رسمية. اقرأ المزيد: اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس أوزبكستان في مطار القاهرة قصواء الخلالي: مصر استطاعت صنع سياسة دبلوماسية متوازنة في عهد الرئيس السيسي رئيس أوزباكستان يهدي شيخ الأزهر نسخة طبق الأصل من مخطوطة نادرة السيسي قصر الاتحادية رئيس أوزبكستان بقلم نرمين عفيفي