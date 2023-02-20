قصواء الخلالي: مصر استطاعت صنع سياسة دبلوماسية متوازنة في عهد الرئيس السيسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس جمهورية أوزبكستان؛ تمهيدا لإجراء المباحثات التي تبدأ غدا، ومن المتوقع عقد اتفاقيات وتعاون مشترك في مجالات مختلفة، مشيرة إلى أن القاهرة استطاعت صنع سياسة دبلوماسية متوازنة في عهد السيسي.

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، أن انفتاح مصر على العلاقات الدولية يجري متابعته بالرصد والتحليل، إذ استطاعت القاهرة أن تصنع هذا الكم من الاتساع في العلاقات على الصعيد العالمي الممتدة مع آسيا والعمق الإفريقي بشكل أكبر، وحريصة على العلاقات المشتركة والممتدة مع أمريكا وغيرها من البلاد.

الأزمة الروسية الأوكرانية

ولفتت أن مصر في عهد الرئيس السيسي استطاعت أن تحدث توازنا كبيرا في العلاقات مع العالم حتى في ظل الاستقطاب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كل هذه التفاصيل في سياق العلاقات المصرية.

الانفتاح على السوق العالمية

وأشارت إلى أن اقتصاد أوزبكستان يتحسن للأفضل، وهناك شركات مصرية تعمل هناك، والعلاقات المشتركة ستؤدي إلى اتساع السوق المصرية لتمتد أكثر إلى أوزبكستان في مجالات مختلفة، خاصة أنها دولة ليس بها سواحل، وتحدها دول مختلفة، ومن ثم بحاجة إلى الانفتاح على السوق العالمية.