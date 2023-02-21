عاجل.. «بن زايد» يشيد بمنتجات دفاعية مصرية في معرض «IDEX 2023»

تفقد الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل، معرض المنتجات الدفاعية للهيئة العربية للتصنيع، المشاركة في معرض الصناعات الدفاعية الدولي «IDEX 2023».

وأعرب «بن زايد»، خلال تفقده المعرض، عن اعتزازه بمُشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مثل هذا الحدث العالمي لتعرض آخر مُبتكراتها في مجال الصناعات الدفاعية بمختلف أنواعه، مشيدًا بمنتجاتها، مؤكّدًا دور مصر الرائد في المنطقة العربية والأفريقية.

من جهته، أعرب اللواء مهندس أركان حرب مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد، متطلعا لتعزيز التعاون وعودة دولة الإمارات العربية المتحدة للهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد، الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات معرض «الهيئة»، مبديًا إعجابه بجودة وتُميز المُنتجات ودور الهيئة المُتميز في تلبية احتياجات الدول العربية من الصناعات الدفاعية المُتطورة.

يُذكر أنَّ الهيئة العربية للتصنيع أحد المنشآت الصناعية المهمة في مجال الصناعات الدفاعية في مصر.