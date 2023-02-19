وزير الإنتاج الحربي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة في «IDEX 2023»

يتوجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور فعاليات معرض الدفاع الدولي «IDEX 2023»، والمقررة إقامته خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

منصة عالمية لقطاع الصناعات الدفاعية

أوضح الوزير محمد صلاح، أن معرض «IDEX» يعد منصة عالمية تجمع مجموعة كبيرة من القادة وصناع القرار وكبار المسؤولين الخبراء في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم لمناقشة سبل تطوير تقنيات تساعد على مواجهة التحديات المتغيرة التي يشهدها العالم وتطوير استراتيجيات أمنية ودفاعية تسهم في تحقيق وإرساء السلام العالمي، مضيفاً أن مشاركته بالمعرض تأتي في ضوء دعوة وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردي الفلاسي، وفي إطار علاقات التعاون المثمرة بين الجانبين المصري والإماراتي في مختلف المجالات وعلاقات التعاون المتميزة بين وزارة الإنتاج الحربى ووزارة الدفاع الإماراتية فى مجال التصنيع العسكري.

جناح مصري في معرض الدفاع الدولي

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن الوزارة تشارك في الجناح المصري بالمعرض من خلال عرض نماذج من منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية، التي تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي، لافتاً إلى أن هذه المشاركة هي الرابعة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي بمعرض الدفاع الدولي «IDEX» إذ شاركت في نسخ أعوام (2017، 2019، 2021).

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، بأنه من المخطط أن يلتقي وزير الدولة للإنتاج الحربي عدداً من الشخصيات المهمة ورؤساء الشركات المشاركة في معرض «IDEX 2023»، إضافة إلى زيارة الأجنحة الخاصة ببعض الدول المشاركة في المعرض، ومن المتوقع أن تتم دعوة الشركات التي ستجري زيارة أجنحتها للمشاركة بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2023» المزمع إقامته في مصر بنهاية العام الجاري.

جدير بالذكر أن معرض «IDEX» يجري تنظيمه بدولة الإمارات العربية المتحدة كل عامين، وهذه الدورة من المعرض «IDEX 2023» هي الدورة الـ 16 ومن المخطط أن تكون هذه النسخة هي الأكبر منذ انطلاق المعرض، ومن المقرر الكشف عن مجموعة واسعة من أبرز التقنيات الحديثة والمعدات التي طورتها القطاعات الدفاعية في جميع أنحاء العالم، وتنظم المعرض شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ومن المتوقع مشاركة 1300 عارض تقريباً من 67 دولة وبحضور 130 ألف زائر، وتقام النسخة الحالية من المعرض على مساحة تبلغ نحو 162 ألف مترمربع، وخلال نسخة هذا العام سيوفر المعرض للمرة الأولى فعاليات نقاشية مفتوحة تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات المهمة ذات الصلة بقطاع الدفاع العالمي كما سيتضمن الحدث جناح تاريخ الدفاع المخصص لهواة التاريخ الذي يضم معرضاً تفاعلياً يسلط الضوء على أهم المنتجات والتقنيات المعتمدة في قطاع الدفاع على مدى الـ 30 عاماً الماضية.