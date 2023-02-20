«الإنتاج الحربي» تشارك في معرض الدفاع الدولي بأسلحة وذخائر ومعدات حديثة

شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام بمدينة أبوظبي الإماراتية، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير 2023.

معرض الدفاع الدولي بالإمارات

أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ الافتتاح عكس التنظيم الفريد والمتميز للمعرض، كما عكس التقدم الهائل الذي وصلت إليه الإمارات في مجال التصنيع العسكري، بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة، معربا عن سعادته بحضور هذه الدورة الاستثنائية من معرض IDEX، التي تتزامن مع مرور 30 عاما على انطلاق المعرض الذي يعد من أكبر المعارض الدفاعية على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا حرصه للمشاركة في هذا المعرض الهام للاطلاع على أحدث التكنولوجيات في مجال التصنيع العسكري.

منتجات عسكرية متطورة

وأشار الوزير محمد صلاح، إلى أنّ وزارة الإنتاج الحربي تشارك في IDEX 2023 بنماذج للعديد من المنتجات العسكرية المتطورة، التي تقوم بإنتاجها من ذخائر وأسلحة ومعدات، مؤكدا اهتمام الوزارة بنقل التكنولوجيات المتقدمة في مختلف المجالات لشركاتها التابعة وعلى رأسها مجالات النظم الدفاعية.

لقاءات مع رؤساء شركات دفاعية ومسئولين عسكريين

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّه من المخطط عقد لقاءات مع عدد من الشخصيات المهمة من القيادات العسكرية حول العالم وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في المعرض، إلى جانب زيارة أجنحة الشركات المختلفة بالمعرض للاطلاع على ما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع وعرض إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التكنولوجية والفنية المستخدمة في التصنيع الحربي، لفتح آفاق لشراكات جديدة مع مختلف الشركات العالمية بمجال التصنيع العسكري، إضافةً إلى دعوة أكبر عدد من الشركات للمشاركة في النسخة المرتقبة لمعرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2023 المقرر إقامتها في نهاية العام الحالي.