زلزال هطاي التركية يخلف أطلالا.. وقناة القاهرة الإخبارية تعرض المشاهد المؤلمة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا كشف عن حجم الدمار في مدينة هطاي التركية، بعنوان «بين الأطلال.. كاميرا القاهرة الإخبارية ترصد حجم الدمار في مدينة هطاي التركية».

وذكر التقرير: «انقطع الأنين من تحت الركام، وانتهت عمليات البحث عن ناجين، وبدأت عملية انتشال الجثث ورفع الأنقاض في 9 ولايات تركية، أما في كهرمان مرعش وفي هطاي تستمر فرق الإنقاذ بالبحث عن ناجين».

وأضاف: «المصيبة كبيرة، أكثر من 20 ألف ضحية فقط في هطاي، أي ما يعادل عدد الضحايا في باقي الولايات التركية المنكوبة جراء الزلزال».

وتابع: «أكثر من 105 آلاف مبنى إما انهارت بشكل جزئي أو معرضة للانهيار، الكارثة كبيرة والدمار كبير وأعداد المفقودين للأسف أكبر».

واستطرد: «الدمار الموجود في ولاية هطاي، كدست فيه الطوابق تكديسا، وسقطت طوابق فوق بعضها البعض، وبعض المباني انهارت بشكل جزئي لكنها غير صالحة للسكن ولا يمكن ترميمها، لذلك فالمصيبة كبيرة، وربما تحتاج ولاية هطاي لأكثر من عام لإعادة إعمار البيوت».

وأوضح: «المشردون هنا بمئات الآلاف، يفترشون الشوارع والخيام والحدائق، وهي مأساة كبيرة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، رائحة الموت حتى هذه اللحظة تملأ المكان، بعد أسبوعين من الزلزال، وبعض المنازل الأخف ضررا يحاول أهلها سحب مقتنياتهم منها للسفر لولايات أخرى للعيش فيها».