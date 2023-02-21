وزير الإنتاج الحربي يجتمع مع وزير الدفاع السوداني في «IDEX 2023»

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزير الدفاع السوداني الفريق يس إبراهيم وذلك داخل الجناح السوداني بمعرض الدفاع الدولي «IDEX 2023» المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

أكّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق ومتانة أواصر العلاقات (المصرية – السودانية)، معرباً عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي بهدف مناقشة أوجه تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال الصناعات الدفاعية، معرباً عن تطلعه إلى العمل على طرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الأفريقية من خلال التعاون مع الجانب السوداني، وأشاد الوزير محمد صلاح بالتطور الذي وصلت إليه الصناعات الوطنية الدفاعية السودانية والذي لمسه خلال زيارته للجناح السوداني بمعرض «IDEX 2023».

من جهته، أشاد الفريق يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر إلى جانب دورها في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة، مضيفاً أنَّه يتطلع من خلال مشاركته بمعرض الدفاع الدولي الإماراتي «IDEX 2023» لعقد شراكات استراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري مع شركات الإنتاج الحربي وكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة.

صرّح محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في «IDEX 2023» بنماذج متنوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة التي تنتجها شركاتها المختلفة، مضيفاً أنه خلال اللقاء حرص السيد الوزير على توجيه الدعوة للجانب السوداني للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الدفاع المصري «EDEX» المزمع إقامته بنهاية العام الحالي.