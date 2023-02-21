المشدد 20 عاما لـ4 متهمين بترويج المخدرات وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، 4 متهمين بحيازة المواد المخدرة، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

كما عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لكل منهم عن تهمتي حيازة السلاح الناري والذخائر في مدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد ممد حماد وباهر بهاء الدين صادق، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد أحمد لطفي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أنّ المتهمين بحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار، وحيازة بواسطة أحد المتهمين سلاح ناري غير مششخن «فرد حرطوش» غير مصرح بحيازته أو إحرازه، وحازوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان.