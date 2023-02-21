تعطيل الدراسة في لبنان بعد الزلزال.. ومراسل قناة القاهرة الإخبارية: لجان لفحص المباني التعليمية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إنّ الحكومة اللبنانية اتخذت إجراء وحيدا مساء أمس، بعد الهزة الأرضية الشديدة التي وقعت مساء أمس، وشعر بها سكان الأراضي اللبنانية.

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «الإجراء الوحيد هو تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات الحكومية والخاصة بكامل لبنان، وتشكيل لجنة لفحص المباني التعليمية على كل الأراضي، وبحث مدى تأثير الزلزال عليها بالتصدعات أو الشقوق».

وتابع: «كان هذا هو الإجراء الوحيد المتخذ من الحكومة، وذلك في ضوء التباطؤ في اتخاذ القرارات بعد الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير الجاري، وبعد هذا الزلزال تم تشكيل لجنة لفحص المباني المتضررة بكل لبنان، ولم تنعقد اللجنة إلا قبل ساعات من حدوث زلزال أمس، وأعلنت تضرر عشرات المنازل، وهو الإعلان الأول بعد الزلزال، إما بأنّها باتت معرضة للانهيار أو بها تصدعات تحتاج إلى تدخل عاجل».

واستطرد: «أما بالنسبة لزلزال أمس فلا يوجد أي مؤشر على أي تحرك حكومي حتى الآن لحصر المنازل المتضررة، خاصة بعدما أعلن مجلس الوزراء أمس ممثلا في وزير الأشغال العامة والنقل، أنّه ربما الحكومة لا تمتلك الأموال الكافية للتدخل لمعالجة المنازل المتضررة من الزلزال».