وزير الإنتاج الحربي يزور الجناح السوداني في IDEX 2023

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة إلى الجناح السوداني بمعرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صاحبه في جولته بالجناح الفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان.

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين الشقيقتين مصر والسودان وشعبيهما، مشددا على أنّ مصر هي دائما العمق الاستراتيجي للسودان كما كان السودان وسيظل هو العمق الاستراتيجي لمصر، لافتا إلى وجود سلسلة من اللقاءات المتصلة التي تمت خلال الفترة الماضية بين مسؤولي الجانبين.

وعرض الدفاع الإماراتي IDEX 2023، منصة مهمة لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات بمجال صناعات الدفاع والتسليح، مضيفا أنّ وزارة الإنتاج الحربي تشارك في المعرض بنماذج متنوعة من الأسلحة والذخائر والمعدات التي يتم إنتاجها وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، مشيداً بما قام بالإطلاع عليه من منتجات في الجناح السوداني وبالتطور الذي وصلت إليه الصناعات الوطنية الدفاعية السودانية.

من جانبه، لفت الفريق أول ميرغني إدريس سليمان مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، إلى تطلع الجانب السوداني إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع الشركات المصرية وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحا في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، مشيدا بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة المصرية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لصالح الإنتاج المدني، لافتا إلى مشاركة منظومة الصناعات الدفاعية السودانية في معرض IDEX 2023 بمنصات مختلفة تعرض مختلف الأسلحة والذخائر والمركبات القتالية المدرعة وأجهزة الاتصالات والمواد الدافعة والمتفجرة.

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنّ معرض IDEX 2023 يقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي والقائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، لافتا إلى أنّه خلال زيارته للجناح السوداني حرص الوزير على دعوة الجانب السوداني لزيارة جناح وزارة الإنتاج الحربي بمعرض IDEX 2023 للاطلاع على منتجاتها المختلفة من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للجانب السوداني للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الدفاع المصري EDEX المزمع إقامته بنهاية العام الحالي.