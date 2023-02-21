«أبو» ينتهي من تصوير كليب أغنيته الجديدة «إلى حد ما»

يتعاون الملحن أحمد العتباني مع المطرب أبو في أغنية «إلى حد ما»، والتي انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، المقرر طرحها خلال أيام عبر المنصات الرقمية والقنوات الموسيقية المختلفة، وهي من كلمات أحمد حملي وتوزيع رامي سمير.

تفاصيل أغنية «إلى حد ما»

ووفقاً لبيان صادر من الملحن أحمد العتباني، فإنّ أغنية «إلى حد ما» تتميز بطابع رومانسي، وألحان هادئة، وتوزيع موسيقي جديد، وتتزامن مع شهر فبراير الذي يواكب عيد الحب.

وتعد «إلى حد ما» هي التعاون الثالت بين أبو وأحمد العتباني، حيث سبق وشارك أبو في «أوبريت كمل عبورك»، من ألحان العتباني والذي ضم نخبة من نجوم الغناء من بينهم تامر حسني ومصطفى حجاج وريهام عبد الحكيم، والفنانة الإماراتية بلقيس فتحي وآخرون.

وجرى تقديم الأوبريت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالات بالذكرى الـ 48 لنصر السادس من أكتوبر، كما غنى أبو من ألحان العتباني أغنية «ييجي منها» من فيلم هاشتاج جوزني، والتي لاقت صدى إيجايبا واسعا على المنصات الإلكترونية وموقع يوتيوب.

أغنية «إلى حد ما»

كما يعد العمل الغنائي «إلى حد ما» هو التعاون الثاني بين أبو والموزع رامي سمير، حيث سبق وقدما سويا أغنية «3 دقات» التى عرضت في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي وحققت نجاحًا كبيرا؛ لتصبح بداية الانطلاق لأبو في عالم الغناء.