الكاتب خالد منتصر عن ملف «الوطن» حول الصوم الكبير: احتفظوا به في كل بيت

ثمن الدكتور خالد منتصر، الكاتب الصحفي والمفكر السياسي، ملف جريدة «الوطن» عن الصوم الكبير للمسيحين قائلًا: «أهدتنا جريدة الوطن ملفاً في غاية الأهمية والروعة، وأهميته ليست فقط في كم المعلومات المكتوبة، ولكن الأهمية الأكبر أنها كسرت حاجز عدم معرفة مسلمي مصر بطقوس أشقائهم في الوطن».

ملف الصوم الكبير

وأضاف «منتصر»، خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسيحيين الذين هم الجيران والزملاء والشركاء والأصدقاء، هذا النسيج الواحد كيف لا يعرف خيطه المسلم خيطه القبطي المتلاحم فيه كاللحمة والسداة، فبالفعل أقباط مصر يعرفون تفاصيل صيامنا ويحفظونها عن ظهر قلب، أما نحن فمعظمنا كان يجهل التوقيتات والمناسبات لهذا العدد من أيام الصيام في المسيحية.

ووجه الكاتب الصحفي خلال حديثه بضرورة الاحتفاظ بملف جريدة الوطن عن الصوم الكبير للمسيحين مع كل عائلة وفي كل بيت، بسبب القيمة التي يحملها هذا الملف، ولأن أقباط مصر يعرفون كل تفاصيل صيامنا ويحفظونها عن ظهر قلب على عكسنا.

ملف الوطن عن الصوم الكبير

وأصدرت جريدة «الوطن» في عددها الصادر اليوم، ملف كبير عن الصوم الكبير للمسيحين الذ جاء بعنوان «الصوم الكبير.. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان».