«الوطن» في جولة داخل القطار الكهربائي الخفيف.. التذكرة تبدأ بـ10 جنيهات

أجرت «الوطن» جولة من داخل القطار الكهربائي الخفيف، والذي يعد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر، التي تعمل الدولة على توفيرها حالياً لخدمة المواطنين، إذ بدأت الجولة من محطة عدلي منصور داخل القطار حتى العاصمة الإدارية.

القطار الكهربائي الخفيف

يمر القطار الكهربائي الخفيف على عدد من المحطات أولها العبور بعد عدلي منصور ثم المستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والروبيكي وحدائق العاصمة ومطار العاصمة، ثم مدينة الفنون حيث مونوريل العاصمة الإداري الجديدة، يستغرق القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية أقل من 50 دقيقة.

ويجري العمل حالياً على محطات أخرى للقطار الكهربائي الخفيف وهي كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية الدولية، وأخيرا العاصمة المركزية حيث خط القطار السريع.

كما يجري العمل على محطات مدينة المعرفة وغرب العاشر والعاشر من رمضان ومركز المدينة.

وبمجرد أن تطأ قدميك القطار الكهربائي الخفيف، تجد شاشة تعرض كافة المعلومات الخاصة بالقطار من حيث المحطات، وكيفية التنفيذ ومعدلات الأمان الموجودة، فضلاً عن شرح تفصيلي لكل محطة به.

أيضاً لوحات مدون عليها كافة المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة والأمان، ووسائل التواصل سواء «الواتس اب» أو «الفيسبوك» أو التليفون الأرضي.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي

وبالنسبة لأسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف، والتي حصلت عليها «الوطن» فهي تبلغ 10 جنيهات لعدد من ثلاثة محطات و15 جنيهًا لعدد سبع محطات و20 جنيها لأكثر من سبع محطات.

ويبلغ طول المسار من السلام - العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة 105,2 كم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بطول 68.8 كم حتى مدينة الفنون والثقافة والعاشر من رمضان وتم إفتتاحها للجمهور بتاريخ 3/ 7/ 2022.

المرحلة الثالثة

ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة جنوباً حتى المحطة المركزية التبادلية بطول 20.4 كم وشمالًا حتى قلب مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كيلو متر، وتنفيذ مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) من محطة الإستاد حتي محطة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول56,5 كم وعدد 22 محطة.

كما يتم تنفيذ مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر ) من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى 6 أكتوبر بطول 42 كم وعدد 13 محطة.