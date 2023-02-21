قناة «DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الوثائقية تروي القصة كاملة»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» حول أفلام قناة الوثائقية وانطلاقها بيوم الأحد الماضي، بعنوان «الوثائقية تروي القصة كاملة».

الوثائقية لا تقتصر على سرد التاريخ

قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إنَّ قناة «الوثائقية» كانت تنقص المنظومة الإعلامية في مصر، إذ أنَّها لا تقتصر على سرد التاريخ فقط بل لها علاقة بالمستقبل أيضًا، لأنّها ستمكّن الأجيال القادمة من معرفة حقيقة ما حدث بأدلة وملفات موثقة.

أهمية «الوثائقية»

وأكّد «عامر»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أهمية فيلم قناة «الوثائقية» الذي كان يتحدث عن «أدهم الشرقاوي»، لأن الأمور تختلط حول تلك الشخصية كونه مناضل أم مجرم وخارج عن القانون، مشيرًا إلى أنَّ تلك القناة لها أهمية كبرى من خلال زيادة الوعي عند الأجيال الحالية القادمة.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنَّ قناة الوثائقية من أفضل الأفكار التي طرحت، كونها تقدم مادة مهمة للغاية في كل مناحي الحياة سواء الرياضة أو الثقافة أو الفن وليس فقط في التاريخ، موضحًا أنَّه سيكون هناك إنصاف للرموز التي حدث لها تشويه على بمرور الوقت.