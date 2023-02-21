أول رد أوكراني على خطاب بوتين: مفصول عن العالم الواقعي

قالت الرئاسة الأوكرانية في أول رد على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «يبدو أنه مفصول عن العالم الواقعي»، وفقًا لما أفادت به قناة «العربية» في نبأ عاجل

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، أن بوتين مرتبك ولا يحق له الحديث عن القانون والعدالة.

وألقى الرئيس الروسي صباح اليوم خطابًا أمام الجمعية الاتحادية الروسية تحث فيه عن الأزمة الأوكرانية والأوضاع في كييف، قائلًا إن هناك تغيرات جذرية في العالم، ونعمل من أجل حماية مواطنينا في أراضينا التاريخية.

خطاب بوتين

وأعلن بوتين أن روسيا ستطور العملية العسكرية في أوكرانيا خطوة بخطوة، لافتًا إلى أن أهالي إقليم دونباس عانوا من الممارسات المتطرفة للنظام الأوكراني.

وأشار إلى أن روسيا كانت صريحة وحاولت البحث عن حل سلمي لكن أوكرانيا خدعت موسكو، منوهًا بأن أوروبا في حاجة إلى أمن «غير مجزأ» لكن الرد كان سلبيًا للغاية.

أوكرانيا خدعت روسيا

وتابع أن أوكرانيا أصبحت منطلقًا للكراهية ضد موسكو منذ 2004، ولم تترك أي خيار لروسيا سوى القيام بعملية عسكرية.

يأتي هذا بينما يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة إلى بولندا اليوم بعد زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا أمس.