بوتين: روسيا مستعدة للحلول السلمية.. والغرب يستخدم «الدبلوماسية الخادعة»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده كانت منفتحة ومستعدة للحوار مع الغرب، كما كانت تسعى دائما للضمانات الأمنية للجميع بمساواة وعدل، وكان موقفها صريحا بالبحث عن الحل السلمي، مشيرا إلى أن أوروبا والعالم بحاجة للأمن غير المجزأ.

بوتين: الغرب يستخدم أسلوبا خادعا ولديهم ازدواجية في المعايير

وقال بوتين، في خطابه أمام الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، إن الغرب يستخدم أسلوبا خادعا ولديهم ازدواجية في المعايير ويتضح ذلك عندما دمروا يوغسلافيا والعراق وليبيا وسوريا، فالثقة ليست شيئا مهما بالنسبة لهم.

وأضاف الرئيس الروسي «أن الغرب كان يعمل دائما بأساليب الهيمنة ويستخدمون كل ما لديهم من إمكانيات ويخدعون حتى شعوبهم في ادعاء بحثهم عن السلام، ولكن ردة فعله كانت خادعة حتى أن الناتو توسع واقترب من حدود روسيا ونشروا القواعد العسكرية»، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها مئات القواعد العسكرية وقاموا بنسف الاتفاقات التي يمكن أن تدعم السلام في العالم.