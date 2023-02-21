بلينكن: واشنطن تعمل مع حلفائها لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، إنّ بلاده تعمل مع جميع شركائها لإنهاء الأزمة الأوكرانية التي تمتد منذ عام كامل، من منطلق عملها على تعزيز الأمن بشكل عام في قارة أوروبا.

الولايات المتحدة تدعم شركائها للوصول إلى الأسس الديمقراطية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دينياس، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الولايات المتحدة تدعم جميع شركائها للوصول إلى الأسس الديمقراطية، مُؤكدًا أنّ الحرب في أوكرانيا تُعد فشلًا استراتيجيًا لروسيا في كل الأحوال.

تعزيز الأمن والاستقرار في قارة أوروبا

وأضاف أنّ واشنطن تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار في قارة أوروبا، خاصةً في ملف الطاقة، من خلال اتخاذ خطوات فعّالة، لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، والبحث عن مصادر بديلة.

وفيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، حثّ وزير الخارجية الأمريكي، الأطراف الليبية على سرعة إنجاز الانتخابات؛ لتشكيل حكومة شرعية، مُشددًا على ضرورة اجتياز ليبيا لهذه المرحلة في أقرب وقت ممكن.