وزير الخارجية الأمريكي: نقف إلى جانب تركيا لإعادة إعمار المناطق المنكوبة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده ستواصل تقديم الدعم لتركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا، مشيرًا إلى أنّ واشنطن منحت دعمًا ماليًا كمساعدات للمناطق المنكوبة.

وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بالعاصمة أنقرة، اليوم، نقلته شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه بتقديم كل المساعدات إلى منطقة هاتاي المنكوبة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أنّ تركيا ستعيش فترة عصيبة لإعادة الإعمار بعد الزلزال، لافتًا إلى أنّه رغم وجود بعض الخلافات السياسية بين البلدين إلا أنّ واشنطن ستقف بجوار أنقرة في محنتها.

توسيع حلف الناتو

وشدد بلينكن، على ضرورة توسيع حلف الناتو والموافقة على انضمام السويد وفنلندا.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي، عن أنّ إدارة الرئيس بايدن تدعم إرسال مقاتلات إف 16 إلى تركيا، إلا إنّه لم يتم تحديد موعد استلامها.