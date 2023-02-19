وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تسعى لحرب باردة جديدة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني ‏بلينكن لنظيره الصيني، «وانج يي»، إن حادث المنطاد يجب ألا يتكرر أبدا، مشيرا إلى أن «واشنطن» لا تسعى لحرب باردة جديدة، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

إسقاط 4 أهداف جوية

وكان الجيش الأمريكي، أسقط في وقت سابق من فبراير الجاري، 4 أهداف جوية بما في ذلك منطاد صيني عبر الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت وزارة ‏الخارجية الأمريكية، إن بلينكن التقى مع رئيس مكتب لجنة «الشؤون الخارجية» للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، «وانج يي» على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن» بألمانيا، مضيفة أن الوزير الأمريكي، حذر «بكين» من أي دعم مادي لروسيا في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتم اللقاء بين بلينكن و«وانج يي» في مكان لم يكشف عنه، بعيدا عن وسائل الإعلام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، حذر في بيان أمس السبت بعد المحادثات بين بلينكن و«وانج يي» من الأزمة الأوكرانية، ومن والنتائج المترتبة عليها إذا قدمت «بكين» دعما ماديا لـ«موسكو» أو المساعدة في التهرب من العقوبات.

بدوره، قال «يي»، إن العلاقات معع «واشنطن» تضررت بسبب طريقة تعامل الولايات المتحدة مع المنطاد الصيني، داعيا الولياات المتحدة إلى تغيير المسار والاعتراف وإصلاح الضرر الذي تسبب فيه الاستخدام المفرط للقوة للعلاقات مع «بكين».

«بكين»:»: «واشنطن» عليها ألا تبالغ في رد فعلها على قضية المنطاد

وفي وقت سابق قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» كارين جان بيير، إلى انحراف «بكين» من خلال فرض عقوبات على مقاولي الدفاع الأمريكيين، مضيفة إن ما فعلته «بكين» في قضية المنطاد غير مسؤول، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وردا على تصريحات بيير، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، «وانج ون»، إن على السلطات في «واشنطن» ألا تبالغ في رد فعلها على قضية الدخول غير المتعمد للمنطاد،«على حد قوله»، أو استخدام الأمر من أجل التلاعب السياسي لتشويه «بكين» ومهاجمتها.