الصين تنتقد الانتهاكات الإسرائيلية في القدس: تحد للوضع التاريخي للمدينة

قال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون، إنّ هيبة وقدسية الأماكن المقدسة في القدس انُتهكت مرارا، وكثيرا ما تم تحدي الوضع التاريخي الراهن، مبينا أنّ الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية بجميع أنواعها استمرت في تصعيد الصراع والمواجهة.

مندوب الصين: الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب مستمرة في التصاعد

وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء التوترات الفلسطينية الإسرائيلية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى نحو حل.

وأوضح أنّه منذ بعض الوقت، ظلت العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية متوترة، وتستمر الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في التصاعد، مما يدفع الوضع إلى حافة الخروج عن السيطرة، مشيرا إلى أنّ العنف في الضفة الغربية ما فتئ يتفاقم، ولا تزال عمليات البحث والاعتقال وعنف المستوطنين ووقوع الاشتباكات والهجمات تتسبب في وقوع إصابات خطيرة في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال.

مندوب الصين: يجب على المجتمع الدولي أن يفكر مليا

وأكد أنّ إسرائيل تواصل المضي قدما في أنشطتها الاستيطانية، وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة عن قرارها بشرعنة 9 بؤر استيطانية، وخطتها لبناء 10 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، مما تسبب في إدانة وقلق واسعين، مشيرا إلى أنّ هذه التطورات السلبية تتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والدعوات المتكررة لوقف التصعيد وجهود المجتمع الدولي للحفاظ على حل الدولتين.

ولفت تشانغ إلى أن البيان الرئاسي الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم، خطوة هامة في إدارة الأزمة الراهنة، كما يظهر عزم واستعداد الغالبية العظمى من أعضاء المجلس لدعم وتنفيذ حل الدولتين، موضحا أنه على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ إجراءات ذات مغزى كلما لزم الأمر، لتحمل مسؤولياته المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنّ الخدمات الحيوية التي توفرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «الأونروا»، مثل التعليم والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، ضمنت سبل العيش الأساسية للاجئي فلسطين، وأظهرت تضامن المجتمع الدولي معهم، وأوفت بالمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي تجاههم، مبينا أنّ الصين تقدر تماما عمل الأونروا وتثني عليه بشدة.

وبين أنه في مواجهة هذا الظلم والمعاناة المطولين، يجب على المجتمع الدولي التفكير مليا، وأن يصحح أخطائه دون إبطاء، مضيفا أنّه من بين أمور أخرى، يجب الابتعاد عن الإدارة المتقطعة للأزمة، وأن يدفع حلا شاملا وعادلا ودائما للقضية الفلسطينية.