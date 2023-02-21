وزير الإنتاج الحربي يلتقي وزير الدفاع الصربي في IDEX 2023

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الدفاع الصربي، ميلوس فيوسيفيك، خلال مشاركته في فعاليات معرض الدفاع الدولي IDEX 2023 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالي.

أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أنّ اللقاء شهد استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية للجانبين، كما شهد التباحث حول فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الوزارتين في العديد من مجالات التصنيع المختلفة علي صعيد التصنيع العسكري، مؤكدًا أنّ سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تقوم على الانفتاح للتعاون مع الشركات العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة.

بدوره، لفت وزير الدفاع الصربي، إلى اهتمام الجانب الصربي بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية، وفي مقدمتها شركات الإنتاج الحربي، والانتقال بهذا التعاون إلى آفاق أكثر انفتاحًا، مضيفًا أنّ ذلك يأتى في إطار ما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، إضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة إلى جناح شركة يوجو إمبورت الصربية، حيث أشار إلى العلاقات التاريخية القوية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الصربية، حيث تهتم الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف المجالات، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، مشيدًا بما اطلع عليه من المنتجات العسكرية المعروضة بجناح الشركة.

من جانبهم، قدّم ممثلو الشركة الصربية عرضًا تقديميًا عن أبرز منتجاتها من: «الأسلحة، الذخائر، العربات المدرعة، المدافع، وغيرها من المنتجات العسكرية»، إلى جانب الإشارة إلى نبذة عن مشاركتها في المعارض الدولية المتخصصة المختلفة، معربين عن تطلعهم إلى التعاون مع شركات الإنتاج الحربي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنّ الوزير حريص على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مشاركته بمعرض IDEX 2023 للاطلاع على إمكانيات وقدرات مختلف الشركات المشاركة بهدف التعرف على أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات والعمل على توطينها داخل الجهات التابعة.