الإعدام للمتهم بقتل عمته في بورسعيد لسرقة مصوغاتها الذهبية

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بقتل عمته، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

القتل العمد مع سبق الإصرار

وعُقدت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبوالحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وأمرت بإعدام «أسامة س. ح»، 42 عامًا، عاطل، قاتل عمته المسنة أم هاشم حسن، عمدًا مع سبق الإصرار وحبس سنة لمتهمين آخرين في القضية، وهما عصام توفيق وهويدا محمد، لقيامهما ببيع مشغولات ذهبية خاصة بالمجني عليها.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 2 أغسطس الماضي بحي العرب، والمتهم فيها «أسامة س. ح»، بقتل المجني عليها عمته أم هاشم حسن، عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بعد أن عقد العزم على قتلها، واتجه حيث تسكن في شارع الزقازيق بنطاق حي العرب ببورسعيد لطلب المال منها كعادته، حيث كان ينفقه على المخدرات، فرفضت المجني عليها.

وذكر شهود الواقعة من جيران المسنة المتوفاة، أنّها طلبت منهم منع ابن شقيقها من الصعود لمنزلها، حيث كان يحصل على المال منها عنوة، لكنه في يوم الحادث جاء في ساعة مبكرة، وحين دخلت إلى الشقة لإحضار المال له، هجم عليها وخنقها حتى الموت.

اعتراف القاتل أمام النيابة العامة

واعترف القاتل أمام النيابة العامة بقتل قتل عمته المسنة، بسبب مروره بضائقة مالية، فذهب للمتوفاة في اليوم السابق للواقعة وطلب منها مبلغًا ماليًّا وأعطته 100 جنيه، وطلبت منه الحضور في اليوم التالي على حد قوله، وهو يوم الحادث للحصول على بقية المبلغ، وذهب إليها لكنها رفضت إعطاءه المبلغ، فأنهى حياتها وسرق محتويات المحفظة والمشغولات الذهبية الخاصة بها، واشترك معه آخرون في بيع المسروقات.