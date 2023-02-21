أعضاء نقابة الصحفيين يزورون معالم بورسعيد السياحية ضمن دورة تدريبية

زار وفد نقابة الصحفيين، أمس، عددا من معالم بورسعيد السياحية، ومنها جبال الملح وحديقة فريال التاريخية والمسلة، وذلك على هامش دورة تدريبية نظمتها النقابة لأعضائها بمحافظات القناة وجنوب وشمال سيناء والشرقية.

لجنة تطوير المهنة والتدريب

ونُظمت الدورة التدريبية بمقر المدينة الشبابية ببورسعيد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف حماد الرمحي السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين.

واستمتع الصحفيون بأجواء المحافظة والطقس الدافئ والمعالم السياحية التي تم تطويرها مؤخرا، منها حديقه فريال وجبال الملح وميدان المسلة والمعدية وسوق السمك الحضاري وسوق البازار الجديد ومجمع الملابس المستعملة.

وحرصت المحافظة على توفير أتوبيسات لنقل الصحفيين إلى المعالم السياحية خلال فترة إقامتهم بالمدينه الشبابية في بورسعيد، والتقط الصحفيون صورا تذكارية في مختلف الأماكن التي تم زيارتها، ومن المنتظر أن يلتقي بهم محافظ بورسعيد اليوم على هامش التدريب.

مهارات الكتابة الصحفية والديسك

وشملت الدورة التدريبية مهارات الكتابة الصحفية والديسك، وتصحيح الأخطاء الشائعة في الكتابة، وحاضر فيها الكاتب الصحفي محمد الدسوقي، كما شملت مهارات التعليق الإذاعي والتليفزيوني، وتعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، والتدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتية ،والتدريب على الطبقات الصوتية وتطبيقاتها في التعليق الصوتي، والتدريب على مهارة الارتجال، وكيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط،وفن الصمت والوقفات الكلامية.