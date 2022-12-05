جنايات بنها تقضي بإعدام قاتل والدته في كفر شكر وبراءة عمته وجدته

قضت محكمة جنايات بنها بإعدام المتهم بقتل والدته بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب الخلاف على عدم منحه شقة سكنية للزواج بها، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية، وبرّأت المحكمة سيدتين وهما عمة المتهم وجدته لأبيه من تهمة الاشتراك في الواقعة.

وصدر الحكم في الدائرة الخامسة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

أمر إحالة المتهم بقتل أمه إلى جنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6657 لسنة 2022 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 1926 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهم «محمود ص ع»، 23 سنة، فلاح، وجدته لأبيه «ر ش م»، 65 سنة، ربة منزل، وعمة المتهم الأول «ه ع ا»، 42 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمون دائرة مركز شرطة كفر شكر، قتلوا المجني عليها «فاطمة ع أ»، ربة منزل، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها، بأن أعد المتهم الأول سلاحا أبيض «سكين»، تالي الوصف، وعلى إثر مشادة نشبت بين المجني عليها والمتهمين الثانية والثالثة، لوجود خلافات سابقة بشأن حيازة منزل ملك المجني عليها.

تفاصيل قتل شاب أمه بسبب شقة في كفرشكر

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم الأول استل السلاح الأبيض «سكين»، وباغت المجني عليها بطعنة نافذة استقرت يسار البطن قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد كلا من المتهمتين الأولي والثانية بمكان الواقعة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاح أبيض «سكين» وبغير مسوغا قانونيا.