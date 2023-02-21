وزير النقل يكشف أسماء الشركات المكلفة بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن الشركات التي جهزها جهاز النقل البري الداخلي والدولي معها، لتشغيل خطوط العاصمة الإدارية، وهي «ستار لاين للنقل الجماعي، وأجياد انترناشيونال ترانس، وجولدن باص للنقل البري والقاهرة للنقل الجماعي».

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أنّ الشركات تشمل أيضا «سيرز للنقل بالطاقة النظيفة والابراهيمية للنقل الجماعي والاستاد للنقل الجماعي والبريق وكويك لاين».