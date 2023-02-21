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وزير النقل يكشف أسماء الشركات المكلفة بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

كتب:

كريم روماني
01:48 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
الفريق كامل الوزير وزير النقل

الفريق كامل الوزير وزير النقل

كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن الشركات التي جهزها جهاز النقل البري الداخلي والدولي معها، لتشغيل خطوط العاصمة الإدارية، وهي «ستار لاين للنقل الجماعي، وأجياد انترناشيونال ترانس، وجولدن باص للنقل البري والقاهرة للنقل الجماعي».

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أنّ الشركات تشمل أيضا «سيرز للنقل بالطاقة النظيفة والابراهيمية للنقل الجماعي والاستاد للنقل الجماعي والبريق وكويك لاين».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.