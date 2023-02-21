عاجل.. وزير النقل يكشف ملامح نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال للعاصمة الإدارية، تقوم على استخدام القطار الكهربائي الخفيف، والمترو، واستخدام أماكن الانتظار للسيارات الخاصة والموجودة بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

تسع شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط الانتقال

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنّه جرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط الانتقال من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي، بإجمالي 369 سيارة.