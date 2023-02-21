رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عاجل.. وزير النقل يكشف ملامح نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية

كتب:

كريم روماني
01:17 م | الثلاثاء 21 فبراير 2023
وزير النقل

وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنّ الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها الانتقال للعاصمة الإدارية، تقوم على استخدام القطار الكهربائي الخفيف، والمترو، واستخدام أماكن الانتظار للسيارات الخاصة والموجودة بجوار محطات القطار الكهربائي الخفيف.

تسع شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط الانتقال 

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، أنّه جرى التعاقد مع 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط الانتقال من خلال 48 مسار أتوبيس نقل جماعي، بإجمالي 369 سيارة.

اقرأ المزيد:

«الوطن» في جولة داخل القطار الكهربائي الخفيف.. التذكرة تبدأ بـ10 جنيهات

فرص عمل القطار الكهربائي الخفيف.. اليوم آخر مهلة للتقديم

كل ما تود معرفته عن مزايا القطار الكهربائي الخفيف: إضافة عائد اقتصادي

كل ما تود معرفته عن وظيفة قائد فريق بأنظمة اتصالات القطار الكهربائي الخفيف
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.