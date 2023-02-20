«العاصمة الإدارية مفتاح حياة جديدة».. فيلم جديد على شاشة «الوثائقية» اليوم

تذيع قناة الوثائقية، فيلما عن العاصمة الإدارية الجديدة، بعنوان «العاصمة الإدارية مفتاح حياة جديدة»، اليوم، ضمن سلسلة الأفلام الضخمة التي تبثها القناة، بعد يوم واحد على انطلاق بثّها.

ويجيب الفيلم الوثائقي على الأسئلة التالية «عقب تحول الحلم إلى حقيقة قصة العاصمة الإدارية من الرمال إلى العمران؟»، و«ما المقصود بالمصطلح العاصمة الإدارية الجديدة؟»، و«لماذا اختارت هذا الموقع؟».

ويتطرق الفيلم الوثائقي إلى مصادر تمويل العاصمة الإدارية، وهل خصم تشييدها من ميزانية الصحة والتعليم؟، وهل العاصمة الإدارية مدينة للأثرياء فقط؟، وما حكاية النهر الأخضر؟، وما مصير مدينة القاهرة التاريخية عقب إنشاء العاصمة الإدارية؟، وما دلالة وجود كاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم؟، وكيف تدعم العاصمة الإدارية قوة مصر الناعمة؟.