أسعار الخضروات في الأسواق التجارية اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

تهتم الكثير من ربات البيوت بمتابعة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاج إليه المنزل من مستلزمات الطعام ووجبات الفطار والغداء والعشاء، كما أنهم يحرصون على شراء تلك الأنواع التي تحتوي على فيتامينات كثيرة.

وتحرص بوابة «الوطن» بشكل مستمر على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات في الأسواق التجارية اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

وفي السطور التالية، أبرز أسعار الخضروات اليوم ، كما يلي:

- تراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- باذنجان رومي بين 6 و8 جنيهات.

- باذنجان رومي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الثوم بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 8 و11 جنيهًا.

- بصل أخضر ( الربطة كيلو) بسعر 6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 3.5 و5 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 12 و15 جنيهًا.

- الفلفل الحار البلدي بين 9 و12 جنيهًا.

- فلفل رومي صوب بسعر يترواح من 7 إلى 11 جنيهًا.

- فلفل رومي بلدي بسعر يترواح بين 7 و11 جنيهًا.

- الفاصوليا بين 18 و22 جنيهًا.

- الباذنجان البلدي بين 8 و11 جنيهًا.

- سعر الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

- الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

- فلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالي) بسعر يترواح بين 19 و25 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

- ترواح سعر البطاطا من 3 إلى 5 جنيهات.

- ترواح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه.

- ترواح سعر الفول الأخضر من 7 إلى 10 جنيهات.

- ترواح سعر خس كابوتشي من 5 إلى 8 جنيهات.