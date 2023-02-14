أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم.. الخيار البلدي بـ6 جنيهات

كشف الموقع الرسمي لسوق العبور أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء، والأصناف المختلفة منها للراغبين في الشراء وتحضير الأطعمة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير.

أسعار الخضروات اليوم

- تراوح سعر الفلفل بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الخيار بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكرنب بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 28 و30 جنيهًا.

- تراوح سعر القرنبيط بين 5 و8 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من البصل بين 6 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو من الطماطم بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البسلة بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوح سعر الجزر بين 6 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

- باذنجان رومي بين 4 و5 جنيهات.

- سعر الثوم بين 7 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البصل بين 3.5 و6 جنيهات.

- تراوح سعر البطاطس بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر البسلة بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البامية بين 16 و18 جنيهًا.

- الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- الفاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- الباذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- سعر الكوسة بين 4.5 و6.5 جنيه.

- الملوخية بين 3 و7 جنيهات.

- الفلفل الرومي بين 6 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.