مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء في مصر.. أذان الفجر 5:01 صباحا

نشرت الهيئة المصرية للمساحة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، مواقيت الصلاة في المدن والمحافظات المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير من أجل مساعدة المسلمون في معرفة التوقيتات المختلفة للفروض الخمس.

وفي السطور التالية، نعرض مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير الجاري، وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم

وجاءت مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:01 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:07 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:21 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:48 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:05 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:08 صباحًا

موعد أذان الظهر: 12:15 صباحًا

موعد أذان العصر: 3:28 مساءً

موعد أذان المغرب: 5:54 مساءً

موعد أذان العشاء: 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:54 صباحًا

أذان الظهر: 12:02 صباحًا

أذان العصر: 3:20 مساءً

أذان المغرب: 5:47 مساءً

أذان العشاء: 7:01 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:06 صباحا

أذان الظهر: 12:04 صباحًا

أذان العصر: 3:21 مساءً

أذان المغرب: 5:48 مساءً

أذان العشاء: 7:02 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:58 صباحا

أذان الظهر: 12:05 صباحًا

أذان العصر: 3:21 مساءً

أذان المغرب: 5:48 مساءً

أذان العشاء: 7:03 مساءً

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 5:00 صباحًا

أذان الظهر: 12:06 صباحًا

أذان العصر: 3:19 مساءً

أذان المغرب: 5:45 مساءً

أذان العشاء: 7:04 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:56 صباحًا

أذان الظهر: 12:03 صباحًا

أذان العصر: 3:20 مساءً

أذان المغرب: 5:46 مساءً

أذان العشاء: 7:01 مساءً.