الرئيس السيسي يجتمع مع وزير الخارجية للاطلاع على نتائج قمة الاتحاد الأفريقي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أهم نتائج القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بأديس أبابا، إذ شهدت نتائج القمة اتساقا مع المواقف المصرية بشكل عام، خاصةً ما يتعلق بمقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي وحالة السلم والأمن في أفريقيا، وارتباط ذلك بمستوى التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية الخمس للقارة، فضلاً عن مقرر لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بإصلاح وتوسيع مجلس الأمن، الذي أكد أهمية الحفاظ على الموقف الأفريقي الموحد في هذا الإطار.

نجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ

كما شاركت مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بشأن تغير المناخ CAHOSCC، الذي شهد اعتماد مقرر يشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.