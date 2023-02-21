السيسي يشيد بدور الأزهر في تعليم طلاب أوزبكستان تعاليم الدين السمحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّه اتفق خلال المباحثات مع رئيس أوزباكستان شوكت ميرضيائيف، على أهمية التعاون الأمني والمعلوماتي بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكّدًا أنها قضية تحرص مصر على التعاون فيها مع أوزباكستان في إطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للأمن الاستقرار في بلادنا والعالم كله

الاتفاق على إيجاد حل للقضية الفلسطينية

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس أوزباكستان «اسمحلي أتكلم عن الدور الذي يقدمه الأزهر الشريف من خلال تعاليم الإسلام السمح واستقبال الطلاب الأوزباكستان لتعليمهم ذلك، وكان هناك توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الاتفاق على ضرورة حل الدولتين وإيجاد حل للقضية الفلسطينية».

التوافق على أهمية إيجاد حل لقضية السد الإثيوبي

وتابع رئيس الجمهورية، أنَّه تمّ التوافق على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية لما لها تأثير على العالم كله، مبينًا أنَّه تمّ التوافق على أهمية إيجاد حل لقضية السد الإثيوبي، وتشجيع الجانب الأثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد، مهنئا الرئيس الأوزباكستاني على توقيع اتفاقية بدولة مجاورة خاصة بموضوع مماثل.