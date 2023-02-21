الرئيس السيسي ونظيره الأوزبكستاني يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين.

وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجمهورية مصر العربية ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان، ووقعتها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأوزبكي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بأوزباكستان.

كما جرى توقيع خطة العمل المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ووكالة الترويج الاستثماري بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان وذلك خلال عامي 2023-2024، ووقعتها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بأوزباكستان.

كما تمّ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التعليم الدولي في مصر ووزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان لتبادل الخبرات، ووقعتها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة بأوزبكستان.